«المركزي» في بنغازي يطالب المصارف بإصدار صكوك المقاصة الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 03:04 مساء
مقر المصرف المركزي في بنغازي، (أرشيفية: صفحة المصرف على فيسبوك)

طالب مدير إدارة الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي في بنغازي، أسامة الشكري، المصارف التجارية بطباعة وإصدار الصكوك الإلكترونية اللازمة لعمل المقاصة الإلكترونية، وفقا للمواصفات القياسية والفنية للصك.

جاء ذلك في رسالة دورية إلى المدراء العامين ومدراء إدارات المصارف، اليوم الأربعاء، حسب صفحة «المركزي» في بنغازي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الرسالة إلى الاستفادة من تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية «في تسوية المعاملات بين جميع المصارف التجارية؛ خدمة للعملاء».

وعلى صعيد إجراءات توحيد مصرف لييبا المركزي، طالب فرع «المركزي» في بنغازي الجهات ذات العلاقة بالدولة الليبية بـ«إلزام مصرف ليبيا المركزي باتباع الإجراءات القانونية والإدارية» اللازمة في أسلوب التوحيد، من خلال «المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وكذلك العدالة والمساواة بين جميع المصارف التجارية في كل المعاملات ذات العلاقة دون تمييز جهوي أو مكاني».

وذكّر بتوصيات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في رسالتها الموجهة إلى الكبير في 18 أغسطس الجاري، ومن بينها التوصية بـ«الإسراع في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وإعادة هيكلته لإنهاء هذا العجز والتخبط المؤسسي».

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