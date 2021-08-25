عودة المياه إلى مصراتة.. وزيادة معدلات الضخ الأيام المقبلة

جانب من أعمال صيانة المسار الشرقي للنهر الصناعي، 17 أغسطس 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن مسؤول قسم المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي - فرع مصراتة، أحمد القندوز، بدء عودة المياه إلى مدينة مصراتة بشكل تدريجي صباح اليوم الأربعاء، متوقعا زيادة معدلات الضخ خلال الأيام المقبلة.

ودعا القندوز المواطنين إلى «تفقد صنابير المياه؛ بسبب ملاحظة تسرب مياه إلى شوارع مصدرها المنازل، ما ينعكس سلبا على عودة المياه إلى كل المناطق»، حسب تصريح نشرته صفحة بلدية مصراتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الإثنين الماضي، قالت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة النهر الصناعي «الحساونة - سهل الجفارة» إن المياه وصلت إلى نقطة التغذية «T/O» الواقعة قرب مصراتة، ثم تتدفق إلى المدينة نفسها وزليتن أيضا.

كما بدأت عمليات التشغيل وضخ المياه إلى خزان السايح الأحد، بما يسمح بانتظام تدفق المياه إلى طرابلس، إضافة إلى استقبال خزان ترهونة المياه مساء السبت، في «سابقة هي الأولى من نوعها منذ أحداث فبراير»، بعد إزالة وصلات غير شرعية أخيرا.