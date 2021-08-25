الكوني عن زيارته الخرطوم: ملحمة توافق واستمرار لتلاحم الشعبين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 01:48 مساء
الكوني لدى وصوله إلى الخرطوم، 24 أغسطس 2021، (حسابه على تويتر)

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني بحسن استقبال المسؤولين السودانيين في الخرطوم له والوفد المرافق، واصفًا اللقاءات التي عقدها هناك بـ«ملحمة توافق» تعكس «استمرار زخم تلاحم» الشعبين في البلدين.

وكتب، على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء: «وإن طبعت ذاكرتنا رائعة الطيب صالح (موسم الهجرة للشمال)، ونقشت رسم السودان الجميل، لكني استشعرته موسمًا للهجرة للجنوب، إذ غمرتنا الخرطوم وأهلها بود مُضياف جليل، وكان اللقاء بهم ملحمة توافق من تاريخ وجوار وحضارة، وكان استمرار زخم لتلاحم شعبين، مهيب وبهيج، كتلاحم النيلين عند بابها».

وأمس الثلاثاء، وصل الكوني إلى الخرطوم؛ حيث التقى نائب مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث بحثا عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، لاسيما «تأمين الحدود، وتدفق الهجرة غير الشرعية من الدول الأخرى والتي تتخذ من البلدين مسلكًا لها»، إضافة إلى ملف «المرتزقة والمسلحين الأجانب».

اقرأ أيضا: وكيل «الخارجية» يدعو من الخرطوم إلى ضبط الحدود «لوقف تدفق المقاتلين الأجانب»

ومن المقرر أن يزور أيضًا تشاد والنيجر ومالي؛ حيث سيبحث «ملفات حماية الحدود، والتصدي للإرهاب، ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، من خلال تفعيل اتفاقات قائمة بهذا الخصوص، واقتراح أخرى مكملة باتجاه «تكثيف العمل الأمني المشترك، وحماية الحدود».

الكوني خلال زيارته أحد روافد النيل في السودان
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موسكو تتهم واشنطن بـ«فرض» أفغان فارين على دول آسيا الوسطى
دولى
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه
رياضة عالمية
أندية إنجلترا ترفض السماح للاعبي دول «المنطقة الحمراء» بالسفر للتوقف الدولي
رياضة عالمية
بوتين: روسيا «لن تتدخل» في أفغانستان
دولى
رسميا.. «فالفيردي» صاحب أطول عقد في ريال مدريد
رياضة عالمية
أكثر من 2 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات عربية
اقتصاد
أفغانستان: الآلاف يتوجهون إلى بانشير للانضمام لحركة المقاومة ضد طالبان
دولى
هنري ينصح مبابي في اللحظات الأخيرة قبل ضربة ريال مدريد
رياضة عالمية
وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال
دولى
سحب ترخيص قيادة الفيلة من المخمورين
منوعات
السفير المصري يؤكد استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط بليبيا
ليبيا
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيراري تبتكر نظام تبريد جديد لسياراتها