نائب السفير الأميركي يبحث مع مدير العمليات الأمنية خطة تأمين الانتخابات

لقاء نائب السفير الأميركي ومدير إدارة العمليات الأمنية، 25 أغسطس 2021، (السفارة الأميركية)

بحث نائب السفير الأميركي لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية علي النواصري خطة تأمين الانتخابات المقبلة.

وقالت السفارة الأميركية: «إن اللقاء ناقش العمل الشاق للوزارة؛ لضمان تصويت الليبيين بأمان وحرية في يوم الانتخابات»، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ووصل أوردمان، إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، افتتحها بلقاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وتناول اللقاء سبل «دعم العملية الانتخابية في ليبيا»، إذ جدد أوردمان التزام بلاده بدعم الشعب الليبي؛ لإجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.