ضبط سيارة نقل محملة بكابلات وأسلاك مسروقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 01:09 مساء
سيارة محملة بكابلات وأسلاك كهرباء مسروقة في بنغازي، 25 أغسطس 2021، (الداخلية)

ضبطت دورية أمنية تابعة للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بنغازي سيارة نقل محملة بكابلات، وأسلاك كهرباء مسروقة.

وأوقفت الدورية قائد السيارة، وهي بدون أوراق رسمية، إضافية إلى مرافق له من العمالة الوافدة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، ضبطت الدوريات الأمنية بإدارة حماية الطاقة الكهربائية مصراتة 160 طن أسلاك كهربائية مسروقة في وكر لتقطيع الأسلاك والكابلات بمنطقة الوشكة.

وناشدت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية المواطنين بالتعاون التام مع فروعها ومكاتبها المنتشرة في ربوع البلاد والإدلاء بأي معلومات من شأنها ضبط أي خروقات أو تجاوزات قانونية ضد شبكة الكهرباء.

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