«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل وارتفاع الموج لا يتجاوز مترا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج مترا واحدا اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية.

- الرياح شرقية على ساحل طرابلس، وشمالية شرقية على ساحل سرت، وجنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل من شحات إلى طبرق.

- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.