نائب السفير الأميركي يصل إلى طرابلس

نائب السفير الأميركي خلال لقائه عماد السايح، 25 أغسطس 2021، (بوابة الوسط)

وصل نائب السفير الأميركي لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية.

وقال مراسل «بوابة الوسط» إن المفوضية العليا للانتخابات كانت أولى محطات زيارته، حيث التقى رئيسها عماد السايح.

وتأتي هذه الزيارة في إطار «دعم العملية الانتخابية في ليبيا»، إذ تؤكد الولايات المتحدة التزامها بدعم الشعب الليبي لإجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

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وأمس الثلاثاء، أجرى السفير الأميركي ريتشارد نورلاند محادثات مع وزير الداخلية خالد مازن، والتي تناولت أيضا «استعدادات الداخلية لتأمين الانتخابات»، إضافة إلى ملف «إعادة دمج الميليشيات وضمان أمن الحدود الجنوبية والغربية لليبيا».

ومازالت السفارة الأميركية لدى ليبيا تباشر عملها من تونس، وقد ردت الخارجية الأميركية على تساؤلات سابقة بشأن عودتها إلى طرابلس بأن الأمر مرتبط «بتحسن الأوضاع الأمنية».

نائب السفير والسايح، 25 أغسطس 2021، (بوابة الوسط)

نائب السفير والسايح، 25 أغسطس 2021، (بوابة الوسط)

نائب السفير والسايح، 25 أغسطس 2021، (بوابة الوسط)