المشري والسفير التركي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والسفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز - الثلاثاء 24 أغسطس 2021 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، و«تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي»، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن الجانبين «أكدا حرصهما على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر، وضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إجرائها، وضمان نزاهتها، ومعاقبة المعرقلين لها».

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال استقبل خالد المشري المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وقال إن «مجلس النواب لم يراعِ الاتفاق السياسي فيما يتعلق بإصدار قانون الانتخابات».