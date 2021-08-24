المشري لكوبيش: مجلس النواب لم يراعِ الاتفاق السياسي فيما يتعلق بإصدار قانون الانتخابات

لقاء المشري وكوبيش في طرابلس، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن «مجلس النواب لم يراعِ الاتفاق السياسي فيما يتعلق بإصدار قانون الانتخابات».

وأوضح المشري للمبعوث الأممي خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس «أن مجلس النواب الآن يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي وليس من انتخابات 2014، وإذا خالف الاتفاق فسيفقد شرعيته».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لقاء المشري وكوبيش ناقش المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي والمسار الدستوري والإجراءات المتعلقة بقوانين الانتخابات المتوقع عقدها في شهر ديسمبر المقبل.

وأشار المشري، خلال اللقاء، إلى اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للدولة للتواصل مع مجلس النواب بشأن إعداد مقترحات قانون الانتخابات، مضيفًا أنها «أكملت إنجاز بعض القوانين وسوف تعرض على المجلس لمناقشتها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب للتوافق عليها».

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وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المبعوث الأممي أوضح خلال اللقاء «أن البعثة الأممية مستعدة دائمًا لتقديم الدعم والاستشارة، للجنة المشكلة من مجلس الدولة».

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر أبوشاح، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس محمد تكالة.

ويأتي لقاء كوبيش والمشري في إطار المشاورات التي بدأها المبعوث الأممي مع الأطراف السياسية الليبية لإنقاذ خارطة الطريق، التي استهلها صباح أمس الإثنين، بلقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي في العاصمة طرابلس، وعضو المجلس عبدالله اللافي صباح اليوم.

ويخطط المبعوث الأممي لعقد اجتماع آخر لملتقى الحوار السياسي «سيكون على الأرجح اجتماعًا تقابليًّا» شريطة أن يبدي أعضاء الملتقى استعدادهم «للعمل على التوصل إلى حل توفيقي» يسهم في الوصول إلى القاعدة الدستورية.

وأكد كوبيش في كلمته لأعضاء الملتقى خلال اجتماعهم الأخير أنه لا يمكن «تحمل نتيجة أخرى غير حاسمة»، آملًا أن يبقى تركيز الملتقى على الهدف الرئيسي وهو إقرار القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة في 24 ديسمبر من هذا العام.

لقاء المشري وكوبيش في طرابلس، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء المشري وكوبيش في طرابلس، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)