القره بوللي تبدأ غدا تطعيم الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا»

لقاح أسترازينيكا. (الإنترنت)

أعلنت لجنة التطعيمات ضد فيروس كورونا ببلدية القره بوللي استلام كمية من لقاح «أسترازينيكا» المضاد للفيروس (الجرعة الثانية).

وأكدت البلدية، في منشور لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن حملة التطعيمات (الجرعة الثانية) ستنطلق غدًا الأربعاء بمراكز التطعيم: «المركز الصحي الشرقية - المركز الصحي العطايا - المركز الصحي الرياينة - العيادة المجمعة القره بوللي».

- بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا»

وأشارت البلدية إلى أن هذه التطعيمات هي الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولي، مع ضرورة إحضار بطاقة التطعيم واتباع الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي وارتداء الكمامة خلال ذهابهم إلى مراكز التطعيم.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن السبت الماضي أن المدير العام حيدر السائح وجَّه المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد بالبلديات بشأن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا».

وقال المركز، في بيان، إن الجرعة الثانية تُعطى من تاريخ توجيه الخطاب، المُوقَّع في 19 أغسطس الجاري للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، على أن تكون قد مضت على تلقيهم الجرعة الأولى فترة أربعة أسابيع على الأقل.