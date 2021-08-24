إقفال 36 مجمع مياه مخالفا على مسار النهر الصناعي بمنطقة الرابطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 07:10 مساء
حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمنطقة الرابطة، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

أقفلت الدوريات الأمنية، اليوم الثلاثاء، 36 مجمع مياه مخالفًا كانت موصولة بطريقة عشوائية ومخالفة على مسار أنابيب النهر الصناعي بمنطقة الرابطة غرب ليبيا، لاستخدامها في عمليات الري والزراعة من دون إجراءات رسمية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي انطلقت مطلع الشهر الجاري لإزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي في عدد من المناطق وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة بناء على تعليمات النائب العام.

- إقفال 44 مجمع مياه مخالفا على مسارات النهر الصناعي بأربع مناطق
- إقفال 63 مجمع مياه مخالفا على خطوط النهر الصناعي في 4 مناطق
- إقفال 54 مجمع مياه مخالفا على مسار أنابيب النهر الصناعي بالشويرف

ويشارك في الحملة الموسعة لإزالة التعديات على مسارات أنابيب النهر الصناعي دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملة التي بدأت مطلع الشهر الجاري مستمرة لضبط المخالفين والمتعدين على مسارات نقل المياه، وكذلك متابعة الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات.

حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمنطقة الرابطة، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمنطقة الرابطة، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمنطقة الرابطة، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمنطقة الرابطة، الثلاثاء 24 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
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