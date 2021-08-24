بوريل يزور ليبيا وتونس والعراق سبتمبر المقبل

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، (أرشيفية: آكي)

يخطط الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، إلى زيارة ليبيا، وتونس، والعراق في سبتمبر المقبل.

ويجري الاتحاد الأوروبي اتصالات مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتنظيم رحلة بوريل إلى طرابلس، حسبما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر ليبية.

ويوم الأحد الماضي، دعا بوريل إلى إنشاء قوة عسكرية أوروبية قادرة على القتال إذا لزم الأمر، قائلا: «قوة قوامها نحو 50 ألف جندي، قادرة على التصرف في مثل تلك الظروف التي تعيشها أفغانستان اليوم».

وأوضح بوريل أن ملف أفغانستان ليس الوحيد الذي يثير قلق أوروبا، مشيراً إلى أن الأزمات المستقبلية في العراق، ومنطقة الساحل، وغرب إفريقيا، تمثل تحديا كبيرا، والأمر قد يتطلب «إرسال مهام عسكرية لحماية الأوروبيين، المواطنين والمصالح الخارجية، حتى دون دعم من الولايات المتحدة».