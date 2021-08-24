«المواصلات» تتعهد بإجراء صيانة «عاجلة» لجسر وادي الكوف بالجبل الأخضر

وزيرا المواصلات والرياضة وعضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

تعهد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الشهوبي، الإثنين، بإجراء «صيانات عاجلة» لعدد من الطرق والجسور في منطقة الجبل الأخضر من بينها جسر وادي الكوف، بعد ظهور تشققات وشروخ بالجسر.

جاء ذلك خلال اجتماع الشهوبي، مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، وعضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت، حيث ناقشا «المشاريع المتعثرة بوزارة المواصلات في الجبل الأخضر من حيث العراقيل والمشاكل وآلية وضع الحلول لها»، وفق بيان صادر، الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وتطرق الاجتماع إلى صيانة وتوسعة الطريق الرابط بين منطقة الغريقة عمرالمختار الواصلة إلى وادي الكوف، وصيانة وتوسعة واستكمال الطريق الواصل بين منطقة جردس تنملو، إضافة إلى استكمال مشروع الطريق الساحلي الرابط بين منطقتي الحنية وقصر ليبيا.