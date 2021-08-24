اللافي: الشعب الليبي يرى في انتخابات الرئاسة المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 02:08 مساء
لقاء اللافي وكوبيش، 24 أغسطس 2021، (الرئاسي)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وقانون للانتخابات في أقرب وقت، «تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي، الذي يرى في إجراء الانتخابات الرئاسية المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد».

جاء ذلك خلال حديثه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، صباح الثلاثاء، حيث بحثا آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على جميع الأصعدة، لا سيما السياسية، والأمنية، والعسكرية، التي تساهم في تحقيق الاستقرار، حسب بيان «الرئاسي».

واستعرض اللقاء مقترحات وبرامج «تهدف إلى تحقيق الاستقرار خلال هذه المرحلة»، منها إطلاع الدول الداعمة لمؤتمر برلين على حقيقة الأوضاع، ومطالبتها باستمرار دعمها، من خلال عقد مؤتمر يضم جميع الأطراف الليبية، وفق البيان.

من جهته، أشاد كوبيش بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وافتتاح الطريق الساحلي من خلال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتبادل الموقوفين من الطرفين، مؤكدا دعم البعثة لمعالجة ملفات حاسمة، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لخلق الثقة بين كل أطراف النزاع.

ويوم السبت الماضي، دعا اللافي مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة إلى «تحمل مسؤولياتهما، وإصدار قانون للقاعدة الدستورية، وقانون الانتخابات».

وأضاف اللافي أن المرحلة الحالية تتطلب الوقوف مع حكومة الوحدة الوطنية لدعمها وصولا إلى انتخابات 24 ديسمبر، مشددا على جدية «الرئاسي» في المضي بمشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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