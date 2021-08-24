«النفط» تشيد بالإعلان عن اقتراب عودة حقل زلة للإنتاج

معمل الغاز في ميناء الزويتينة النفطي. (أرشيفية: مؤسسة النفط)

أشادت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن بدء التشغيل الفعلي للمعدات السطحية والفواصل بحقل زلة النفطي، إيذانا بـ«عودة الإنتاج قريبا» بعد تعرض الحقل «للتخريب جراء النزاعات العام 2011».

وأعلنت شركة الزويتينة في 12 أغسطس الجاري، البدء في التشغيل التجريبي للمعدات السطحية والفواصل بحقل زلة بعد عملية تطهيرها باستعمال غاز النيتروجين، كاشفة تشغيل أحد الآبار المنتجة للغاز لاستكمال عملية المعايرة للصمامات وإيقاد شعلة الغاز، ومعايرة منظومة عدادات الزيت الخام، متوقعة البدء تدريجيا في تشغيل الآبار المنتجة طبيعيا قريبا.

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ونوهت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، في هذا الإطار بجهود لجنة إدارة شركة الزويتينة للنفط ومستخدميها، ومستخدمي حقل زلة النفطي، كما أثنت على «همة وعزيمة الشباب الذين استطاعوا اجتياز الصعاب المختلفة، وأثبتوا للجميع أنهم قادرون على تشغيل الحقل بنجاح دون الاعتماد على العنصر الأجنبي».

واعتبرت الوزارة هذا الإعلان «خطوة عظيمة»، تفتح لغيرها خطوات لإعادة الإنتاج في حقول «الحكيم والفداء والصباح».