نجاة سائق انقلبت سيارته على طريق الشط بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 01:02 مساء
آثار دمار بادية على سيارة انقلبت على طريق الشط، 24 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

نجا سائق سيارة «هيونداي» اصطدمت سيارته بأخرى من نوع «بي إم دبليو»؛ ما أدى إلى دحرجتها على طريق الشط، بحسب ما أعلنت، مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث بطريق الشط وتحديدا تحت جسر الودان باتجاه الشرق، حيث كان سائق الـ«هيونداي» يسير بسرعة مفرطة أفقدته التحكم بعجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة نوع «بي إم دبليو» وتدحرج سيارته، وفق ما نشرت المديرية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- اصطدام 3 سيارات بطريق الجامعة في طرابلس

والجمعة، تسبب حادث مروري بين ثلاث سيارات بطريق الجامعة في طرابلس في وقوع إصابات بسيطة، بحسب ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

آثار دمار بادية على سيارة انقلبت على طريق الشط، 24 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)
آثار دمار بادية على سيارة انقلبت على طريق الشط، 24 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)
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