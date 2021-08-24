اللواء «128 المعزز»: ضبط شحنة أسلحة في طريقها لمالي والنيجر

أسلحة ضبطها اللواء «128 المعزز» التابع لقوات القيادة العامة، 23 أغسطس 2021، (صفحة اللواء على فيسبوك)

ضبطت السرية الثانية باللواء «128 المعزز» التابع لقوات القيادة العامة شحنة أسلحة «في طريقها إلى مالي والنيجر».

وقالت السرية إنها عثرت على الشحنة على بعد 100 كيلومتر من مدينة أوباري، حسب فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشارت إلى أن تلك الشحنة كانت «مهربة للعصابات المسلحة والتنظيمات الإرهابية» في الدولتين.

وفي 15 مارس الماضي، أعلنت القيادة العامة «مداهمة وكر لخلية تتبع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» في أوباري، حيث عثر فيها على أسلحة متنوعة، خفيفة ومتوسطة، إضافة إلى قاذفات صاروخية مضادة للدروع، إضافة إلى بنادق حديثة غير المتداولة محليا، كما قالت في نوفمبر الماضي إنها أوقفت «سبعة عناصر» من التنظيم، بينهم قياديون.