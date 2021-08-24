إعادة فتح فرع جوازات غريان بعد توقفه 19 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 11:22 صباحا
افتتاح فرع جوازات غريان، 22 أغسطس 2021، (بلدي غريان)


أعلن المجلس البلدي غريان إعادة فتح فرع جوازات غريان، وتفعيل العمل به بعد توقف دام أكثر من سنة وسبعة أشهر.

ويرجع إغلاق الفرع إلى «بعض الإشكالات القانونية»، وقد فتح أبوابه منذ يوم الأحد الماضي، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى تدخل المجلس البلدي بالتعاون مع رئيس الفرع الرائد رواد المصاقري، وآخرين لدى رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب العميد يوسف مراد، الذي أعطى تعليماته بالإسراع في استكمال الإجراءات، وفتح الفرع «بشكل عاجل».

وأضاف: «ستستمر المتابعة والتعاون بين المجلس والمصلحة؛ لتفعيل المكاتب كافة في البلدية، وتخفيف الأعباء على الفرع».

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