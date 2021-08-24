«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يزيد ارتفاع الموج على طول الساحل عن 1.5 متر.
وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ على غالب الساحل غدا.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون شمالية شرقية غدا على الساحل من الخليج إلى بنغازي، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.