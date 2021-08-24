«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 10:39 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يزيد ارتفاع الموج على طول الساحل عن 1.5 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ على غالب الساحل غدا.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون شمالية شرقية غدا على الساحل من الخليج إلى بنغازي، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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