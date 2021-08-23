عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 11:03 مساء
مقر اللجنة العسكرية المشتركة بسرت. (الإنترنت)

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، اللواء مختار النقاصة، إن «مهام اللجنة تنحصر في تنفيذ آلية وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة من ليبيا، وليس توحيد المؤسسة العسكرية».

وأشار النقاصة، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إلى مسؤولية اللجنة في «فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة».

لكنه قال إن «اللجنة لم تُكلَّف مهام توحيد المؤسسة العسكرية»، معتبرًا أن «توحيد المؤسسة مهمة صعبة على اللجنة». وأرجع السبب في ذلك إلى «انقسام المؤسسة العسكرية والهجوم على العاصمة الليبية طرابلس»؛ لذلك رأى «وجود صعوبة في تنظيم الانتخابات من الناحية الأمنية، في ظل انقسام المؤسسة العسكرية».

- جريدة «الوسط»: حرب بيانات تُفجرها رسائل «5+5» المسربة
- أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
- «5+5» تطالب كوبيش بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتقال إلى مقترح بديل

وفي 16 أغسطس الجاري، حذرت اللجنة العسكرية المشتركة من عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن، قائلة إنها «لن تتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك، نظرًا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد».

واعتبر اللواء النقاصة أن «توحيد الجيش الليبي يبدأ من خلال مباشرة وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، للعمل حول توحيد الإدارات التابعة لها بكافة ربوع البلاد».

ومن هذا المنطلق، أكد ضرورة «ضغط الأطراف الدولية الفاعلة على القيادات العسكرية والسياسية لوضع هيكلية مؤسسة عسكرية موحدة واختيار قيادات لها غير جدلية وتكون بعيدة عن التجاذبات السياسية، ولاؤها لله ثم الوطن».

وشدد على أن «التهديد بالحرب والتصعيد العسكري الحاصل بالمنطقة الوسطى سيجعل الوضع متأزمًا»، مؤكدًا أن «عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مستمرًّا على إبعاد شبح الحرب مجددًا».

وأثار نشر رسائل صادرة عن اللجنة، جرى تسريبها إلى منصات التواصل الاجتماعي منتصف الأسبوع الماضي، ردود فعل حادة من أطراف عسكرية وسياسية، بسبب تضمنها مخاطبة المجلس الرئاسي والحكومة الموقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم مع أي دولة أياً كانت، وخصت بالذكر كلاً من تركيا وروسيا، إلى جانب الإسراع في تسمية وزير للدفاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجلس البلدي غريان يرفض إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان ويصفها ...
ليبيا
أفغانية تلد طفلة على متن طائرة عسكرية أميركية.. وتصرف الطيار أنقذ حياة الأم
دولى
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
الدبيبة يعيد اللواء مسعود رحومة إلى منصب المدعي العام العسكري
ليبيا
كليمنتي يدرك خطأه مع السلتو بالاستدعاء العاجل قبل مواجهة الغابون
رياضة محلية
الـ«بنتاغون»: إجلاء 16 ألف شخص من مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة
دولى
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
بريطانيا: رواتب النساء أقل بنحو 73% من الرجال في مجالس الإدارات
اقتصاد
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
5 آلاف مشجع هدية «كاف» لمنتخب ليبيا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
«قارورة» تفجر أزمة في الدوري الفرنسي.. والرابطة تفتح تحقيقا بين نيس ومرسيليا
رياضة عالمية
الأفغان يواجهون سباقا «مستحيلا» مع الزمن للهرب من كابل
دولى
«بتكوين» فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ 3 أشهر
اقتصاد
بايدن: «حرب أفغانستان» كلفتنا 150 مليون دولار يوميا على مدى 20 عاما
دولى
الرئاسة التونسية: السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب
عربى
أميركا تأمر شركات الطيران التجارية بالمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيك تريليتشا التركي