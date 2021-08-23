«الخارجية»: مؤتمر دولي حول ليبيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 10:38 مساء
جانب من لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا يان كوبيش (وزيرة الخارجية)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الترتيب لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا قريبًا.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع الوزيرة نجلاء المنقوش، ظهر الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان: «إن الجانبين بحثا الأوضاع في ليبيا والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها». وأشارت إلى أن «اللقاء شهد التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة المقبلة».

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وذكرت الوزارة أن المؤتمر المرتقب الذي ستنظمه وتترأسه ليبيا، بمشاركة الأمم المتحدة، والدول الفاعلة في الملف الليبي، سيخصص لتفعيل مبادرة استقرار ليبيا، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين (2)، وتنفيذ بنودها، بالإضافة إلى وضع آليات محددة وعملية، لتنفيذ بنود مؤتمري برلين (1)، (2)، وقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571.

وفي سياق متصل، أكد الجانبان «المضي قدمًا في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية». 

وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتسخير كافة الإمكانات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر.

ومن المقرّر أن تحتضن الجزائر اجتماعًا وزاريًّا لدول جوار ليبيا، يومي 30 و31 أغسطس الجاري، بهدف مساعدة البلد الحدودي على تجاوز تعثُّر مسار التسوية السياسية.

وسينعقد الاجتماع على مستوى وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر باعتبارها دولًا حدودية معنية مباشرة باستقرار ليبيا، فيما يرجح مشاركة ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

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