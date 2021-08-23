«الواحة للنفط» تمدد عقد شركة «التقنية الرائدة» للحصول على شهادة «الآيزو»

اجتماع لجنة الإدارة بشركة الواحة لمناقشة تمديد عمل شركة «التقنية الرائدة»، 23 أغسطس 2021. (الواحة)

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الإثنين، تمديد عقد شركة «التقنية الرائدة»، وذلك لتأهيل «الواحة» للحصول على شهادة المواصفات القياسية (الآيزو).

ووافقت لجنة الإدارة بالشركة على إيجار طائرة صغيرة «توين أوتر» وذلك للحاجة لأن تكون موجودة في الحقول بشكل دائم لأي طارئ، وذلك خلال لقاء بمقر الشركة جمع رئيس لجنة الإدارة نوري الصيد، وعددًا من أعضائها بحضور الشريك الأجنبي عبر الدائرة المغلقة (الفيديو كونفراس).

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وجرى خلال الاجتماع أيضًا مناقشة جملة من المواضيع الإدارية التي تخص بعض المستخدمين، وكذلك سير العمل في مختلف مواقع عمل الشركة.

وأمس، اجتمعت نقابة الشركة مع لجنة الإدارة، إذ جرى الاتفاق على التعاقد المباشر مع عدد من المصحات التي ستلبي طلبات المستخدمين في للعلاج، وبدء عملية طرح عطاء فيما يخص التأمين الصحي. كما جرت مناقشة موضوع الترقيات «التي سيعاد النظر فيها خلال فترة التوقفات الخاصة بجائحة كورونا».