أول حالة بحواضن حديثي الولادة في مستشفى أوباري.. طفلة 7 أشهر «ناقصة النمو» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 08:25 مساء
طفلة عمرها 7 أشهر، أول حالة تعالج في قسم حواضن حديثي الولادة بمستشفى أوباري العام، 23 أغسطس 2021. (المستشفى)

أعلن مستشفى أوباري العام تسجيل أول حالة لمولودة بحواضن حديثي الولادة بالمستشفى، صباح اليوم الإثنين.

وأوضح المستشفى، في بيان، أن الحالة لمولودة عمرها (7) أشهر ناقصة النمو ، لكنها الآن بحالة جيدة وتحت رعاية أطباء الأطفال المتعاقد معهم من قبل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وجرى افتتاح قسم حواضن حديثي الولادة صباح اليوم بحضور عضو المجلس البلدي أوباري، سالم الجرماوي.

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من جانبها، تقدمت إدارة المستشفى بالشكر إلى المؤسسة الوطنية للنفط ومكتب التنمية المستدامة بها، نتيجة «دعمها في توفير حواضن ومعدات طبية أخري؛ وذلك من أجل المساهمة في تعزيز الخدمات الصحية».

كان المجلس البلدي لبلدية أوباري قام بزيارة إلى مستشفى أوباري العام قبل نحو أسبوعين وذلك للتحذير من تردي الخدمات الصحية به، وتحميل الإدارة المسؤولية التامة لما يحدث.

وحمل المجلس المسؤولية إلى وزارة الصحة «لعدم وفائها بتوفير ما يلزم لمواجهة موجة تفشي فيروس كورونا بالمنطقة وما يترتب عليها من خسائر بالأرواح البشرية».

طفلة عمرها 7 أشهر، أول حالة تعالج في قسم حواضن حديثي الولادة بمستشفى أوباري العام، 23 أغسطس 2021. (المستشفى)
طفلة عمرها 7 أشهر، أول حالة تعالج في قسم حواضن حديثي الولادة بمستشفى أوباري العام، 23 أغسطس 2021. (المستشفى)
طفلة عمرها 7 أشهر، أول حالة تعالج في قسم حواضن حديثي الولادة بمستشفى أوباري العام، 23 أغسطس 2021. (المستشفى)
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