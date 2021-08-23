المجلس البلدي غريان يرفض إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان ويصفها بـ«الباطلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 06:54 مساء
شعار المجلس البلدي غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غريان ترحيبه بفتح منظومة سجل الناخبين الخاصة بالبلدية، معتبرًا أن قرار إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان «باطل ولا يستند إلى أساس قانوني».

وقال المجلس، في بيان أمس الأحد، إنه يبارك «قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المنشور على صفحتها الرسمية بتاريخ 22 أغسطس بشأن فتح منظومة سجل الناخبين الخاصة ببلدية غريان».

ودعا البيان جميع المواطنين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق، مؤكدًا على فئة الشباب «ضرورة خوض غمار التجربة الانتخابية بكل جدارة باعتبارها السبيل الأمثل للتداول السلمي على السلطة والضمان لترسيخ دولة المؤسسات وقطع دابر الديكتاتورية والاستبداد».

المجلس البلدي غريان يعلن اعتزامه الطعن الإداري والقضائي على انتخابات العربان
واعتبر المجلس أن «قرار إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان باطل ولا يستند إلى أساس قانوني»، كاشفًا اعتزامه الطعن إداريًّا وقضائيًّا في كل الإجراءات المتعلقة بأي انتخابات في منطقة العربان.

وأمس الأحد، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فتح منظومة تسجيل الناخبين في بلديتي غريان والعربان، ثم نشرت لاحقا المراكز الانتخابية فيهما.

مبررات البطلان 
وساق المجلس البلدي غريان عددًا من الأسباب قال إنها تثبت وجهة نظره فيما يتعلق بـ«ببطلان انتخابات منطقة العربان»، ومنها: كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 30 نوفمبر 2020 «بشأن المطالبة بإجراء انتخابات المجلس غريان على كامل الدائرة الانتخابية للبلدية طبقًا لانتخابات سنة 2014».

وكذلك، مطالبة رئيس الهيئة بإلغاء قرار وزير الحكم المحلي المتعلق بتشكيل مجلس تسييري في منطقة العربان. كما أشار المجلس إلى «عدم تحديد النطاق الإداري للبلدية المستحدثة في منطقة العربان».

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