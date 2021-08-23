مزارعو بني وليد يناشدون البلدية توفير الكهرباء والمياه لتجنب جفاف المزارعة

إحدى المزارع في بني وليد. (الإنترنت)

ناشد عدد من المزارعين في بني وليد، المجلس البلدي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمزارع مثل الكهرباء والمياه للحفاظ عليها من الجفاف.

وأوضح المزارعون أن القطاع الزراعي في بني وليد يشهد العديد من المشاكل والعقبات ومنها عدم توفر الكهرباء ونقص المياه بعد إقفال مياه النهر الصناعي، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة الإلتفات لهم وفتح مسارات شرعية من مياه النهر الصناعي مقابل رسوم اشتراك تدفع باستمرار.

- ضبط 34 مخالفة وإغلاق عدد من مجمعات المياه على مسارات النهر الصناعي ببني وليد

- الداخلية: ضبط 283 توصيلة مياه غير شرعية في بني وليد خلال أسبوع

ويخشى المزارعون في بلدية بني وليد من الجفاف بعد انقطاع المياه عن مزارعهم ما أثر على المزروعات التي جف معظمها، بينما نجت البقية بفضل بعض الإجراءات التي اتخذها المزارعون للتخفيف من خسائرهم.

ومنذ مطلع الشهر الجاري شرعت الجهات الأمنية في حملة موسعة لإزالة وإقفال التعديات والوصلات غير القانونية على أنابيب النهر الصناعي، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

إحدى المزارع في بني وليد. (الإنترنت)

إحدى المزارع في بني وليد. (الإنترنت)

إحدى المزارع في بني وليد. (الإنترنت)