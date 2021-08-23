المجلس الأعلى للقضاء يحسم الجدل بشأن تعيين وإعفاء السفراء والقناصل

المجلس الأعلى للقضاء، (أرشيفية: الإنترنت)

أفتت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء «باقتصار اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا على تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى الدول الأخرى، وممثليها لدى المنظمات الدولية، والإقليمية»، وذلك على خلفية الجدل الدائر بشأن الجهة المختصة بتعيين السفراء والقناصل.

وأشارت الفتوى القانونية، التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها إلى «اختصاص مجلس الوزراء بتعيين القناصل، بناءً على عرض من وزير الخارجية، وفقا لما يقضي به القانون رقم 57 لسنة 2012».

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والأسبوع الماضي، فتح قرار وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تعيين خالد الصادق الضعيف سفيرا جديدا لليبيا لدى الولايات المتحدة بدل وفاء أبوقعيقيص، باب الجدل حول الاختصاصات بين الرئاسي والحكومة؛ إذ أنهت المنقوش إيفادها وسفيرين أيضًا هما صالح الشماخي وسنية غومة. ورد «الرئاسي» بأن إعفاء السفراء الثلاثة ومندوبين بالخارجية «مخالفة صريحة»، مطالبًا الوزيرة «بالامتناع مستقبلا عن هذه الإجراءات، إلا إذا كانت وفق القانون والاتفاق السياسي ومنتدى الحوار».

ثم ردت المنقوش على «الرئاسي» في خطاب موجه أيضًا إلى رئيس المجلس محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. وذكرت أنها مارست اختصاصاتها «وفق صحيح القانون والاتفاق السياسي» بانتهاء مدة إيفادهم المقيدة بالقانون بأربع سنوات، داعية إلى سرعة تعيين «سفراء ومندوبين» لشغل مواقع سابقيهم، وأعربت عن حرصها على «أن تسود روج الانسجام»، والبُعد عن التورط في خلافات وقعت فيها السلطات السابقة «ما خلق حالة فوضوية داخل البعثات الدبلوماسية».