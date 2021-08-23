حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 23 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 10:28 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة على غالب مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تأثر المناطق الساحلية برطوبة نسبية وتكاثر للسحب من حين لآخر.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين لآخر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب من حين لآخر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على غالب المناطق، وبين 36 و38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

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