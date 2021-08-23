جريدة روسية: ليبيا لا تريد تكرار الفوضى الأفغانية

عناصر تابعة لمجموعة «فاغنر» الروسية. (الإنترنت)

قالت جريدة روسية إن «ليبيا غير مستعدة لسلوك الطريق الأفغاني»، وذلك في تعليقٍ لها حول إمكانية سحب القوات الأجنبية من البلاد.

وأبرزت جريدة «كوميرسانت» الروسية، تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عقب محادثات في موسكو مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، عن وجوب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وفي الوقت نفسه، شددت الوزيرة على أنّ مثل هذه القرارات لا ينبغي أن تؤدي إلى «تكرار دروس بعض الجيران السلبية»، واعتبرت الجريدة أن ذلك يعني عدم القيام «بسحب غير مدروس للقوات وانزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى».

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وقالت الجريدة، نقلاً عن قناة «روسيا اليوم» السبت، إن «المنقوش لم تذكر أيّ الجيران تعني، لكن تطور الأحداث في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك ترك انطباعًا لا يمحى لدى العديد من السياسيين العرب».

اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تخاطب الرئاسي بشأن الاتفاقات العسكرية

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الأسبوع الماضي، عن اتفاق «لتنفيذ خطة عاجلة لسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد».

وأرسلت اللجنة مذكرة إلى كل من المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، تطالب «بإخراج المرتزقة كافة في كل أنحاء ليبيا، وبتجميد كل الاتفاقات العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء البلاد دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا...».

لافروف يطالب بانسحاب متوازي للقوات الأجنبية والمرتزقة

ولفتت الجريدة الروسية إلى رؤية لافروف لما يحدث في ليبيا بقوله: «عندما كان القتال لا يزال مستمرًا، طلب جانب واحد - الحكومة في طرابلس- مساعدة عسكرية في جزء من المنطقة. أما الجانب الثاني، الذي لا يقل شرعية، وهو البرلمان في طبرق، فقد طلب مساعدة عسكرية من مصادر أخرى. وبفضل احترام توازن الجهود العسكرية على الأرض، بما في ذلك جهود الأطراف نفسها ومن ساعدها، أمكن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار».

وواصل وزير الخارجية قوله: «أما الآن، فيجب أن يتم سحب القوات بطريقة لا تؤدي إلى ترجيح كفة أي جانب». وشدد لافروف على أن «روسيا مستعدة لدعم انسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من ليبيا، لكن يجب أن يتم ذلك بالتزامن من قبل جميع القوى، مع مراعاة الوضع الحالي». وأنهت الجريدة تقريرها بقولها: «لا أحد يريد تكرار الفوضى الأفغانية».