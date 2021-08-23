«مراقبة الاقتصاد» تجري جولة تفقدية للأنشطة التجارية في طرابلس

جولة رقابية لموظفي وزارة الاقتصاد على أسواق السلع الغذائية. (أرشيفية: الوزارة)

أجرت مراقبة الاقتصاد والتجارة طرابلس جولة تفقدية لمتابعة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها، ومراقبة السلع وتوافرها بالسوق المحلية.

وتضمنت الجولة عددًا من المخابز والمحال التجارية للمواد الغذائية وأسواق بيع اللحوم والخضراوات، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخدمات ومدى التزام أصحاب المخابز بقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 1 لسنة 2020 م بشأن ضوابط صناعة وأسعار رغيف الخبز، والأنشطة التجارية وتطبيقها للمواصفات القياسية الاشتراطات الصحية المعتمدة.

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وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد وجّه، في 17 أغسطس الجاري، تعليمات إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية لإعداد مقترح تحديد أسعار للسلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات.