«مراقبة الاقتصاد» تجري جولة تفقدية للأنشطة التجارية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 12:23 صباحا
جولة رقابية لموظفي وزارة الاقتصاد على أسواق السلع الغذائية. (أرشيفية: الوزارة)

أجرت مراقبة الاقتصاد والتجارة طرابلس جولة تفقدية لمتابعة الأنشطة التجارية الواقعة ضمن نطاقها، ومراقبة السلع وتوافرها بالسوق المحلية.

وتضمنت الجولة عددًا من المخابز والمحال التجارية للمواد الغذائية وأسواق بيع اللحوم والخضراوات، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخدمات ومدى التزام أصحاب المخابز بقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 1 لسنة 2020 م بشأن ضوابط صناعة وأسعار رغيف الخبز، والأنشطة التجارية وتطبيقها للمواصفات القياسية الاشتراطات الصحية المعتمدة.

-الحويج يوجه مراقبات الاقتصاد بتحديد أسعار السلع الأساسية

-«الاقتصاد» تضبط الأسواق عبر تقنين «السلع المحظورة»

وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد وجّه، في 17 أغسطس الجاري، تعليمات إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية لإعداد مقترح تحديد أسعار للسلع الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي
ليبيا
جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء (صور)
ليبيا
«المركزي» يعلن الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
تعرف إلى أول سيارة كهربائية من جينيسيس
سيارات
بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل ...
ليبيا
صفة تجمع الخفافيش والأطفال الرضع.. ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية
دولى
إصابة 24 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في غزة
دولى
أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها
دولى
بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
لبنان: الشعب يعاني أزمة وقود ونقص مياه الشرب وسط تدهور الوضع الاقتصادي
عربى
تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
ليبيا
عودة طالبان.. أفغان «مؤثرون» يمسحون «حياتهم الرقمية»
علوم وتكنولوجيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبيرة تغذية تجيب.. متى نأكل التفاح؟