التحضير لبدء المرحلة الثالثة للتطعيم ضد «كورونا» في المنطقة الجنوبية

اجتماع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح مع ممثل اليونيسيف في ليبيا عبد القادر موسى (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

عقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الممثل الخاص لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عبدالقادر موسى، وعمداء بلديات الغريفة وبنت بيه.

وناقش الاجتماع انطلاق المرحلة الثالثة من الحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في المنطقة الجنوبية، وذلك نظرًا لارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس«كورونا» وتلبية عاجلة لنداء المنطقة الجنوبية.

واستعرض الاجتماع، بحسب صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على «فيسبوك»، «مدى جهوزية مراكز التطعيم إلى جانب تقديم المشورة الفنية والصحية لكل العاملين والمنفذين للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» نظرًا لارتفاع مؤشر الإصابة بتلك المناطق».

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وطلب «السائح» في خطاب سابق وجّهه إلى المديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، ضرورة «التنسيق مع جميع المؤسسات داخل نطاق البلدية لتقديم خدمات التطعيم لموظفيها في أماكن عملهم، لرفع نسبة التغطية باللقاح المضاد في أقل فترة زمنية ممكنة».

يُشار إلى أن آخر حصيلة لعدد المطعمين نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصلت إلى 927575 مطعمًا، في مختلف أنحاء البلاد.