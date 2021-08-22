المنفي يشيد بجهود سفير المملكة المتحدة في تنمية العلاقات الليبية - البريطانية

لقاء المنفي والسفير البريطاني، الأحد 22 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بجهود سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، في تنمية العلاقات الليبية - البريطانية خلال فترة عمله في ليبيا، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، سفير المملكة المتحدة، نيكولاس هوبتون، بمناسبة انتهاء فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية البريطانية في ليبيا؛ حيث تمنى له التوفيق في المهام الموكولة له في المستقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير البريطاني، نيكولاس هوبتون، أثنى من جانبه على التسهيلات التي قدَّمتها له الجهات الرسمية خلال فترة عمله الدبلوماسي في ليبيا، مشيدًا بما حققه المجلس الرئاسي على صعيد تحقيق الأمن واستقرار البلاد، وتوحيد المؤسسات، والتمهيد للمصالحة الوطنية والإعداد للانتخابات المقبلة.

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وسيغادر السفير نيكولاس هوبتون منصبه نهاية الشهر الجاري وستخلفه السفيرة، كارولاين هرندل، التي ستقود البعثة الدبلوماسية البريطانية اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل.

والتقى السفير البريطاني خلال الأيام الماضية كلًا من محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، قبل مغادرته ليبيا.