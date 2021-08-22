«الداخلية»: تحرير مواطن من يفرن بعد 10 أيام على خطفه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 01:20 صباحا
المواطن المحرر من قبضة التشكيل العصابي في يفرن، 22 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد، تحرير مواطن من مدينة يفرن بعد 10 أيام على خطفه من قبل تشكيل عصابي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن أعضاء مكتب المباحث الجنائية أوباري تمكنوا، السبت، من «تحرير المواطن خالد عمر خليفة الذيب من مدينة يفرن، الذي خطفه تشكيل عصابي في 12 أغسطس الجاري».

- ضبط تشكيل عصابي تورط في جرائم خطف وسرقة جنوب طرابلس

وجاء ذلك بعد ورود معلومات للمكتب مفادها وجود وكر تستخدمه مجموعة مجهولة الهوية يشتبه في كونها تشكيل عصابي، ليتقرر مداهمة المكان، الذي عثر به المواطن خالد الذيب محتجزاً بداخله.

وأشارت الوزارة  إلى أن البحث والتحري لايزال مستمرا عن التشكيل العصابي لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
موهبة ليبية تظهر في غلاسيكو باسكتلندا
رياضة محلية
إعلان موعد عرض فيلم جيمس بوند الجديد
ثقافة وفن
لبنان: الشعب يعاني أزمة وقود ونقص مياه الشرب وسط تدهور الوضع الاقتصادي
عربى
تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
ليبيا
عودة طالبان.. أفغان «مؤثرون» يمسحون «حياتهم الرقمية»
علوم وتكنولوجيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
عفاف تنتوش تتحدث عن تنظيم أول بطولة نسائية على مستوى طرابلس
رياضة محلية
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: حرب بيانات تُفجرها رسائل «5+5» المسربة
ليبيا
مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
المنقوش: نعول على دور روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية.. وافتتاح سفارتها ...
ليبيا
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
بعد أيام من طلب «5+5» تجميد الاتفاقات معها.. تركيا تدافع عن استمرار حضورها ...
ليبيا
الحداد يرفض مطالبات «5+5» ويعتبرها «انحرافا» عن مسارها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسباب خروج هواء ساخن من مكيف السيارة؟