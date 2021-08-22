«الداخلية»: تحرير مواطن من يفرن بعد 10 أيام على خطفه

المواطن المحرر من قبضة التشكيل العصابي في يفرن، 22 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأحد، تحرير مواطن من مدينة يفرن بعد 10 أيام على خطفه من قبل تشكيل عصابي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن أعضاء مكتب المباحث الجنائية أوباري تمكنوا، السبت، من «تحرير المواطن خالد عمر خليفة الذيب من مدينة يفرن، الذي خطفه تشكيل عصابي في 12 أغسطس الجاري».

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وجاء ذلك بعد ورود معلومات للمكتب مفادها وجود وكر تستخدمه مجموعة مجهولة الهوية يشتبه في كونها تشكيل عصابي، ليتقرر مداهمة المكان، الذي عثر به المواطن خالد الذيب محتجزاً بداخله.

وأشارت الوزارة إلى أن البحث والتحري لايزال مستمرا عن التشكيل العصابي لضبطهم وتقديمهم للعدالة.