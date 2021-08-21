غرق 4 أشخاص من عائلة واحدة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 21 أغسطس 2021, 09:12 مساء
حادث غرق. (صورة تعبيرية: الإنترنت)

توفي خمسة أشخاص، اليوم السبت، غرقًا فى أحد مصايف مدينة سرت؛ بسبب ارتفاع الأمواج، على ما أفاد مصدر طبي بمستشفى «ابن سينا».

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المتوفين بينهم أربعة من عائلة واحدة (رجلان وامرأتان)، فيما توفي الخامس خلال محاولته إنقاذ العائلة.

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وأوضح أن جهود ثلاثة أشخاص آخرين في محاولة إنقاذ العائلة باءت بالفشل، لافتًا إلى أن هؤلاء الأشخاص يتواجدون حاليًا  في غرفة العناية بأحد مستشفيات سرت وحالاتهم مستقرة.

وتكثر خلال فصل الصيف سنويًّا حوادث الغرق في سرت، وشهد الأسبوع الماضي وفاة ثلاثة شباب غرقًا بأحد شواطئ المدينة.

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