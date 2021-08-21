اصطدام 3 سيارات بطريق الجامعة في طرابلس

اصطدام 3 سيارات بطريق الجامعة في طرابلس، 20 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

تسبب حادث مروري بين ثلاث سيارات بطريق الجامعة في طرابلس في وقوع إصابات بسيطة، مساء أمس الجمعة، على ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.



وقالت المديرية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه بينما كان يسير سائق سيارة نوع «كيا سيراتو» من جزيرة المدار باتجاه جزيرة الفرنانج، ونتيجة للسرعة وارتداد سيارة أمامه فقد السيطرة على عجلة القيادة.

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وجراء ذلك دخل السائق عكس الطريق واصطدم بسيارتين آخريين ما تسبب في وقوع إصابات بسيطة.

والجمعة أيضًا، توفي شخص في «حادث مروري على الأقدام» وقع أمام مصحة الفتح بطريق الشط. وقالت مديرية أمن طرابلس، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن سائق المركبة سلم نفسه للقسم لتتم إحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

اصطدام 3 سيارات بطريق الجامعة في طرابلس، 20 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام 3 سيارات بطريق الجامعة في طرابلس، 20 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)