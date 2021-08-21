مركز مكافحة الأمراض: إقبال «ممتاز» على تطعيم الجرعة الثانية ضد «كورونا»

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح خلال زيارة متابعة لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، رفقة مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس د.رضاء شعوتة، والمنسق الوطني للتطعيمات بإدارة التطعيمات د.أحمد القراري، 21 أغسطس 2021. (فيسبوك)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن إقبال المواطنين «ممتاز» على التطعيم بالجرعة الثانية ضد فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى التجاوب والالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازيه لضمان سير حملة التطعيم بشكل جيد، حسب منشور بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق السبت، أعلن المركز أن المدير العام حيدر السائح وجه المديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» بالبلديات بشأن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا»، مشيرًا إلى أن الجرعة الثانية تعطى من تاريخ توجيه الخطاب، المُوقَّع في 19 أغسطس الجاري للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، على أن تكون قد مضت على تلقيهم الجرعة الأولى فترة أربعة أسابيع على الأقل.

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وفي السياق نفسه، أجرى السائح زيارة متابعة لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، رفقة مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس، د.رضاء شعوتة، والمنسق الوطني للتطعيمات بإدارة التطعيمات د.أحمد القراري.