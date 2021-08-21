«التعليم العالي» توضح أسباب عدم وجود أسماء بعض مرشحي الجامعات في «الإيفاد الداخلي»

وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، (أرشيفية: حكومة الوحدة الوطنية)

قالت وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، السبت، إنه «لم يتقدم أي عضو هيئة تدريس أو معيد أو موظف من بعض جامعات المناطق الشرقية والجنوبية والغربية للبرنامج الوطني للإيفاد بالداخل».



جاء ذلك في رد مكتب التواصل والإعلام بالوزارة على تساؤلات حول القرارين (374 و375) لسنة 2021م الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الإيفاد الداخلي وأسباب عدم وجود أسماء المرشحين من بعض تلك الجامعات، وكذلك بعض الجهات لم يتم تضمين موظفين منها في القرار.



وحسب الرد المنشور بالصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن الوزارة من خلال صفحتها وبرنامج «منارات» الذي تبثه قناة الوطنية أسبوعيًّا توجهت بأكثر من إعلان رسمي للجامعات الليبية وجهات العمل المختلفة بشأن انطلاق البرنامج، والباب مفتوح أمام أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالجامعات والموظفين بجهات العمل المختلفة للترشح من خلال جهات عملهم لإصدار قرارات إيفاد بالداخل»، لكن البيان قال «إلا أنه وللأسف معظم الجامعات والوزارات لم ترسل مرشحيها».

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وأضاف بيان المكتب الإعلامي: «من خلال تواصلنا هذا المساء مع عدد من رؤساء الجامعات في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية ممن لم يتم تضمينهم في القرارين المشار إليهما تبين أنه لم يتقدم أي عضو هيئة تدريس أو معيد أو موظف بهذه الجامعات للإيفاد الداخلي».

ونوه البيان إلى أن «الوزارة في حالة عمل مستمر، صباحًا ومساءً؛ بهدف تنفيذ أهدافها الاستراتيجية التي وضعتها على الرغم من النقص الحاد في الإمكانات، التي من بينها المشروع الوطني للإيفاد بالداخل»، مؤكدًا أنه «في حالة وصول أي ترشيحات سوف تصدر قرارات بحقها وفي غضون ساعات».