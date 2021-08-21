المريمي: إصدار «النواب» لقانون انتخاب رئيس الدولة «اختصاص أصيل» ويلبي رغبة الشعب

جلسة مجلس النواب، 17 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن «إصدار القوانين التشريعية ومن بينها قانون انتخاب رئيس الدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب حتى في الاتفاق السياسي نفسه» مشيرًا إلى أن «صدور قانون انتخاب رئيس الدولة من قبل مجلس النواب أصبح يلبي رغبة الشعب الليبي».

وأوضح المريمي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن «مجلس النواب سبق أن ضمن دستوريًّا في الإعلان الدستوري الذي تعمل به الدولة بأن الرئيس ينتخبه الشعبية، وبذلك اكتملت القاعدة الدستورية لانتخاب الرئيس».

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى الموافقة على القانون من مجلس النواب، بعد إبداء الملاحظات حوله والتعديلات عليه، وأحيل للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لصياغة الملاحظات والتعديلات، ومن ثم يوقع عليه رئيس مجلس النواب ليكون قرارًا قابلًا للتنفيذ».

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وتابع المريمي: «ليس هناك خلاف بعد إبداء الملاحظات والتعديل، وحدث ذلك أثناء جلسة المناقشة يوم الإثنين الماضي»، موضحًا أن أهم هذه الملاحظات «التأكيد على الجنسية الليبية وأن يتوقف عن منصبه قبل الانتخابات بثلاثة أشهر من يرغب في الترشح، وأن يحظى بموافقة خمسة آلاف مواطن للترشح، وغيرها من الملاحظات الأخرى».



ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن المجلس وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل، مشيرًا إلى إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.