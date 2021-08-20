صيانة محول في محطة كهرباء غرب طرابلس خارج الخدمة منذ 10 سنوات

جانب من أعمال صيانة محول في محطة غرب طرابلس، 20 أغسطس 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء صيانة في محول الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس، ظل خارج الخدمة منذ عشرة سنوات.

وينفذ مركز صيانة الجهد الفائق غرب طرابلس أعمال الصيانة، إضافة إلى اختبار المحول اليوم الجمعة، حسب بيان الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الشركة إلى أنه في حال نجاح مرحلة الاختبارات، سيسهم المحول في زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة بـ 80 إلى 100 ميغاوات.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية العامة، إضافة إلى الوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس، والوحدات البخارية الأولى والثانية والغازية الأولى والثانية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة.