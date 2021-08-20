الضعيف يباشر مهامه.. ومصدر بـ«الرئاسي»: أبوقعيقيص مازالت سفيرة ليبيا في واشنطن

السفيرة وفاء أبوقعيقيص، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر بالمجلس الرئاسي، أن السفيرة وفاء أبوقعيقيص مازالت تؤدي مهمتها كسفيرة لبلادها في واشنطن، ولا صحة لأي أخبار تفيد بغير ذلك.

وجدد المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» القول بأن إنهاء مهام السفراء وتعيينهم، هو من اختصاصات «الرئاسي».

وذكر بيان للسفارة الليبية لدى واشنطن أن أبوقعيقيص أنهت فترة عملها، وعيين خالد الصادق الضعيف في منصب القائم بأعمال السفارة بالوكالة، حتى تكليف.

وباشر الضعيف عمله كقائم بأعمال السفارة، حيث التقى المبعوث الليبي الخاص للولايات المتحدة محمد عبد الله الثلاثاء الماضي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الحكومة الليبية وبعثتها في أميركا.

جدل بين «الرئاسي» والحكومة بسبب ملف السفراء

وفتح قرار وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تعيين سفيرا جديدا بدل أبوقعيقيص باب الجدل حول الاختصاصات بين الرئاسي والحكومة، إذ أنهت المنقوش إيفادها وسفيرين أيضا هما صالح الشماخي وسنية غومة.

ورد «الرئاسي» بأن إعفاء السفراء الثلاثة ومندبيين بالخارجية «مخالفة صريحة»، مطالبا الوزيرة «بالامتناع مستقبلا عن هذه الإجراءات، إلا إذا كانت وفق القانون والاتفاق السياسي ومنتدى الحوار».

ثم ردت المنقوش على «الرئاسي» في خطاب موجه أيضا إلى رئيس المجلس محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وذكرت أنها مارست اختصاصاتها «وفق صحيح القانون والاتفاق السياسي» بانتهاء مدة إيفادهم المقيدة بالقانون بأربعة سنوات، داعية إلى سرعة تعيين «سفراء ومندوبين» لشغل مواقع سابقيهم، وأعربت عن رحصها على «أن تسود روج الانسجام»، والبعد عن التورط في خلافات وقعت فيها السلطات السابقة «ما خلق حالة فوضوية داخل البعثات الدبلوماسية».