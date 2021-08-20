ضبط قاتل ضابط بمركز شرطة الناصرية.. عمره 15 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 07:07 مساء
المتهم بقتل ضابط بمركز شرطة الناصرية، 20 أغسطس 2021، (وزارة الداخلية)

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة العزيزية بمديرية أمن الجفارة قاتل ضابط تابع لمركز شرطة الناصرية، وهو من مواليد العام 2006. 

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات حول وصول جثة إلى مستشفى الزهراء بمنطقة الجفارة، تبين أنها للشرطي، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وباشر قسم البحث الجنائي بالتعاون مع مركز شرطة العزيزية وقوة دعم المديرية، عمليات البحث والتحرى وجمع المعلومات عن الواقعة، حتى توصل إلى المشتبه بارتكابه الجريمة، وجرى ضبطه.

وبالتحقيق معه، اعترف الفتى الذي لم يتجاوز 15 عاما، بارتكابه الجريمة في منطقة رأس اللفع، مضيفا أن والدته كانت على خلاف مع المجني عليه، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معه، وأحيل الى جهات الاختصاص.

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