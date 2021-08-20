عقيلة: إصدار قانوني انتخاب الرئيس و«النواب» الأسبوع المقبل.. ومخصصات القوات المسلحة بمشروع الميزانية قليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 06:07 مساء
عقيلة صالح، (أرشيفية: مجلس النواب)

توقع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن يصدر قانوني انتخاب الرئيس، ومجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى إحالة مشروع الميزانية المعدل، المقدم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إلى لجنة التخطيط والمالية، واصفا «المبلغ المخصص فيها للقوات المسلحة بالقليل».

وتحدث عقيلة، خلال مقابلة مع تلفزيون وراديو «عموم روسيا»، عن ملف توحيد المؤسسات، قائلا «إن الحكومة لم تنجزه»، متابعا: أن توحيد هذه المؤسسات «يعنى مشاركة كل الأقاليم في السلطة من الوزراء إلى السفارات إلى الشركات الاستثمارية، والحكومة ركزت الإدارة في مكان واحد وزادت من المركزية»، حسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وبشأن الانتخابات، ذكر أن «الإعلان الدستوري يحدد مؤسسات الدولة وصلاحيتها، وأن قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، المضمن في الإعلان، ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر، وبذلك فأن كيفية انتخاب الرئيس موجودة في الإعلان».

إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
وأضاف أن مشروع قانون انتخاب الرئيس، من حيث الصلاحيات والشروط، معروض على المجلس، متوقعا صدوره وقانون انتخاب مجلس النواب الأسبوع المقبل، وعقب: «لا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية.. وبالتالي يجب العودة إلى الإعلان الدستوري».

اقرأ أيضا: «شبح تأجيل الانتخابات».. هل «أفرط» الجميع في التفاؤل؟

وأكمل أن مجلس النواب «الجهة المختصة حصرا بإصدار التشريعيات»، معربا عن قناعته بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، وقال إن «الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية»، ولفت إلى أنه إذ لم تعقد الانتخابات «ربما تتعرض البلاد إلى التقسيم، والعودة إلى الفوضى من جديد».

تعقيب على مشروع الميزانية
وفيما يتعلق بمشروع الميزانية العامة، ذكر أن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار، ثم خفضتها إلى 96 مليارا، مردفا: «المجلس درس المشروع، ولاحظ أن باب التنمية لم يكن مفصلا، فاتجه إلى اعتماد الباب الأول (المرتبات) وبقية الأبواب، باستثناء باب التنمية، وطلب من الحكومة تبويبه، التي ردت بطلب تأجيل دراسة الميزانية؛ لأنها بصدد تعديلها».

وأضاف أن الحكومة قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار، أحيلت إلى لجنة التخطيط والمالية لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرا عنها، مشيرا إلى أن المبلغ المحدد للقوات المسلحة في مشروع الميزانية «قليل لا يتناسب مع مهامها، وغير مناسب لدعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام».

وجدد عقيلة مطالبته بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مطالبا المجتمع الدولي «بمعاقبة دولة تركيا وإلزامها بسحب قواتها»، مشيدا في الوقت نفسه بـ«الدور الروسي الداعم لمجلس النواب».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي ونيمار وراموس يغيبون عن مواجهة «سان جيرمان» و«بريست»
رياضة عالمية
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
ريال مدريد يخطط لخطف نجمي باريس سان جيرمان ودورتموند
رياضة عالمية
«أمازون» تعتزم فتح متاجر كبيرة بأميركا
اقتصاد
مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
الولايات المتحدة تعلن عدد من قامت بإجلائهم من أفغانستان
دولى
بوكيتينو بعد انضمام ميسي إلى «سان جيرمان»: لن نسجل 10 أهداف في كل مباراة
رياضة عالمية
رسميا.. «يويفا» يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا
رياضة عالمية
لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي.. ويتحدث عن القتال من أجل أحلامه
رياضة عالمية
لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. وتجرى مقاومتها في بانشير
دولى
المنقوش: نعول على دور روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية.. وافتتاح سفارتها ...
ليبيا
مختبر أميركي يعلن تحقيقه «تقدما تاريخيا» في الاندماج النووي
علوم وتكنولوجيا
باريس: 5 شروط مسبقة لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان
دولى
حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبيرة تغذية تجيب.. متى نأكل التفاح؟