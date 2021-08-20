بدء تنفيذ مشروع رصف الطريق المزدوج «بنغازي- جردينة - سلوق»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 05:48 مساء
وفد المسؤولين ببلدية بنغازي في زيارة للمشروع. (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي البدء في تنفيذ رصف الطريق المزدوج «بنغازي- جردينة - سلوق»، حيث ينقسم المشروع إلى مرحلتين المرحلة الأولى طريق «بنغازي - جردينة»، والمرحلة الثانية طريق «جردينة - سلوق».

ولفت المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إلى أنّ مشروع رصف الطريق المزدوج «بنغازي- جردينة - سلوق» سيكون له دور أساسي في تسهيل حركة سير المركبات، والتقليل من الحوادث وخدمة المواطنين.

كما أجرى وفد من المسؤولين ببلدية بنغازي زيارة مشروع إنشاء حقل آبار «بالرجام»، وخط المياه بمنطقة سلوق المُزمع الشروع في تنفيذه، بالإضافة إلى زيارة لموقع مشروع تنفيذ وحدات سكنية مُتكاملة المرافق بمنطقة جردينة، ويُعد هذا الموقع ضمن مشروع التجمع السكني «جردينة دريانة» وبالمرافق المُتكاملة.
 
وأشار المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إلى أنّ موقع جردينة يضم عدد (660) وحدة سكنية، مُستهدف الانتهاء من تنفيذها مع نهاية العام الجاري 2021.

 

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