الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن

عبدالحميد الدبيبة. (أ ف ب)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إنه «لم يدرس بعد» اقتراح وزير النفط والغاز محمد عون حول تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله.

وفي خطاب وجهه إلى الدبيبة، اعتبر عون أن مجلس إدارة المؤسسة الحالي «تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعمالها»، كما شدد على «ضرورة تدارك هذا الأمر تصحيحا للأوضاع».

وردا على الاقتراح، قال الدبيبة في حوار مع وكالة «بلومبرغ» نشرته، اليوم: «لم أدرس بعد تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، كما اقترح وزير النفط»، وأضاف: «صنع الله قد يتغير وقد لا يتغير (...) كل شيء ممكن» وستكون هناك بعض التغييرات، لكن ليس بالشكل الذي طلبه الوزير»

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وأوصى عون في خطابه إلى الدبيبة، بمعالجة وضع مجلس إدارة مؤسسة النفط في «أسرع وقت»، واقترح تشكيل مجلس إدارة جديد يتكون من ست أعضاء برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني، وعضوية كل من وكيل وزارة النفط والغاز وأحمد الجيلاني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد علي عبدالله دنقو.

الدبيبة: «إيني» مستعدة لاستثمار 10 مليارات في الحقول النفطية

وبخصوص الاستثمارات النفطية في ليبيا، قال الدبيبة إن حكومته تلقت عروضا من شركة «إيني» الإيطالية في هذا الإطار، كاشفا عن استعداد الشركة لاستثمار 10 مليارات دولار في مختلف الحقول النفطية.

وإضافة إلى عروض «إيني»، تلقت حكومة الوحدة الوطنية عروض مماثلة من «توتال»، التي «تتجاوز ميزانيتها الاستثمارية في ليبيا حاجز الملياري دولار»، وفق الدبيبة.

وأشار إلى أن ليبيا ستطرح مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز نهاية العام الجاري أحدهما في مدينة تكساس الأميركية، والآخر في العاصمة طرابلس.