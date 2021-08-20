العثور على 6 جثث جنوب سوكنة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 20 أغسطس 2021, 12:48 مساء
العثور على 6 جثث جنوب سوكنة، 19 أغسطس 2021. (الهلال الأحمر فرع هون)

عثر عناصر جمعية الهلال الأحمر فرع هون، مساء الخميس، على ست جثث بوادي زمام الواقع على بعد 90 كيلومترا جنوب مدينة سوكنة.

وتحرك عناصر الهلال الأحمر إلى الموقع بناءً على مراسلة من السلطات المحلية وبإذن من النيابة العامة، وذلك رفقة وكيل نيابة هون الجزئية، ورجال الأمن بمديرية أمن الجفرة، وفق بيان منشور على صفحة الجمعية بموقع «فيسبوك».

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ومن الجثث الستة، تبين أن خمسًا تحمل الجنسية المصرية، فيما بقبت جثة مجهولة الهوية حتى الآن، وتم انتشال الجثث وإيصالها إلى ثلاجات الموتى، حيث ستحال إلى الجهات المختصة لتسليمها إلى أهاليها.

العثور على 6 جثث جنوب سوكنة، 19 أغسطس 2021. (الهلال الأحمر فرع هون)
العثور على 6 جثث جنوب سوكنة، 19 أغسطس 2021. (الهلال الأحمر فرع هون)
العثور على 6 جثث جنوب سوكنة، 19 أغسطس 2021. (الهلال الأحمر فرع هون)
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