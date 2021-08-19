صنع الله: أكبر ورشة لإصلاح البنية التحتية في قطاع النفط برعاية الدبيبة ودعم «المركزي»

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنه سيتم الإعلان قريباً عن أكبر ورشة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، وذلك «برعاية دولة رئيس الوزراء وبدعم من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي».

وأوضح صنع الله في بيان اليوم الخميس، أن الشركات المحلية والعالمية مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب.

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وأضاف: «أبلغني رئيس الحكومة أنه عازم على إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن تحقيق أهداف وطموحات الشعب الليبي، ونعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على مسار التحديث والتطوير».

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة «تسير بخطى ثابتة نحو خلق تنمية مكانية في مناطق الحقول والموانئ النفطية وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية».