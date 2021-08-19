السيطرة على حريق بالغرفة الرئيسية للكهرباء في مطار بني وليد

آثار الحريق الذي اندلع بغرفة الكهرباء الرئيسية بمطار بني وليد المدني، مساء الأربعاء 18 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أكد مصدر من مطار بني وليد المدني لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع، مساء أمس الأربعاء، بالغرفة الرئيسية للكهرباء في المطار دون حدوث أي خسائر بشرية.

وقال المصدر إن الغرفة التي تعرضت للحريق تضم محرك توليد كبير تعرض للتلف والحرق بالكامل، مشيرا إلى أن أسباب الحريق «لازالت مجهولة»، متوقعا «أن يكون هذا الحريق بفعل فاعل يهدف إلى إفساد المطار وتأخير عمله».

وفي يوليو الماضي نظَّم موظفو مطار بني وليد المدني، وقفة احتجاجية طالبوا فيها وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بضرورة التدخل وتكليف جهة أمنية بمهمة حماية وتأمين ممتلكات المطار من السرقة والعبث.

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وقال الموظفون، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنه لا توجد أي جهة تضطلع بتأمين وحماية المطار، ما فتح المجال أمام الخارجين على القانون للعبث بممتلكات المطار وسرقتها.

وعبر الموظفون عن رفضهم لما تعرض له المطار من نهب وسرقة، مطالبين بتفعيل نقاط ومكاتب الجهات الأمنية داخل المطار للقيام بمهامها والمحافظة على المرفق وتفعيله وتطويره.

سيارة إطفاء عتساهم في إخماد الحريق بغرفة الكهرباء الرئيسية بمطار بني وليد المدني، مساء الأربعاء 18 أغسطس 2021. (الإنترنت)

آثار الحريق الذي اندلع بغرفة الكهرباء الرئيسية بمطار بني وليد المدني، مساء الأربعاء 18 أغسطس 2021. (الإنترنت)

آثار الحريق الذي اندلع بغرفة الكهرباء الرئيسية بمطار بني وليد المدني، مساء الأربعاء 18 أغسطس 2021. (الإنترنت)