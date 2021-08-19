3000 تلقوا الجرعة الأولى من «سبوتنيك في» بالجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 03:22 مساء
وصول 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» إلى مطار معيتيقة، 6 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

وصل عدد المطعَّمين ضد فيروس «كورونا» المستجد في بلدية الجفرة حتى اليوم الخميس إلى ثلاثة آلاف مواطن، وفق ما أعلنت إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وتلقى الملقحون الجرعة الأولى من لقاح «سبوتنيك في» من المرحلة الرابعة للحملة الوطنية للتطعيمات ضد الفيروس وذلك في الفترة من 11 إلى 18 أغسطس الجاري، على ما نشرت الإدارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».  

- وصول 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» إلى مطار معيتيقة

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم لاحقًا تحديد مواعيد أخرى لتلقي اللقاح في مراكز التطعيم ببلدية الجفرة.

وفي يوليو الماضي، وصلت الشحنة الثالثة من لقاح «سبوتنيك v» الروسي المضاد لفيروس «كورونا» المستجد إلى مطار معيتيقة الدولي. وقدرت الشحنة بـ100 ألف جرعة، وحُوِّلت فور وصولها إلى مخازن الحلقة الباردة التابعة لجهاز الإمداد الطبي.

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