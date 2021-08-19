الزناتي يزور تركيا لبحث توطين العلاج بالداخل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 11:49 صباحا
علي الزناتي خلال زيارته مستشفى في تركيا، 18 أغسطس 2021، (وزارة الصحة)

زار وزير الصحة علي الزناتي تركيا كأولى خطوات تنفيذ خطة توطين العلاج بالداخل، وذلك عبر التعاقد مع شركات متخصصة تمثل مستشفيات خاصة أو معنية بتقديم الخدمات الطبية هناك.

وتفقَّد، رفقة وفد أمس الأربعاء، مستشفى ميديبول للاطّلاع على إمكاناته، وكذلك الطواقم الطبية العاملة به، ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة به، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: وزير الصحة يعلن تفعيل اتفاقات توطين العلاج في جراحات القلب المفتوح

وقال الزناتي إن الوزارة بدأت بعقد اتفاقية مع تركيا في هذا الإطار، «نظرًا لرغبتها الشديدة للتعاون معنا في الجانب الصحي، ولرغبتنا في النقل والاستفادة من الخبرات التركية في مجالي التدريب وإدارة المستشفيات إلى ليبيا».

وعلى هامش الزيارة؛ التقى عددًا من المرضى والجرحى الليبيين، الذين يتلقون علاجهم في مستشفيات تركيا، واستمع إلى مشكلاتهم، ووعد بإيجاد الحلول العاجلة لها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
باحث بمعهد سويسري: ملامح «انتكاسة» للانتقال السياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024