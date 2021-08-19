الزناتي يزور تركيا لبحث توطين العلاج بالداخل

علي الزناتي خلال زيارته مستشفى في تركيا، 18 أغسطس 2021، (وزارة الصحة)

زار وزير الصحة علي الزناتي تركيا كأولى خطوات تنفيذ خطة توطين العلاج بالداخل، وذلك عبر التعاقد مع شركات متخصصة تمثل مستشفيات خاصة أو معنية بتقديم الخدمات الطبية هناك.

وتفقَّد، رفقة وفد أمس الأربعاء، مستشفى ميديبول للاطّلاع على إمكاناته، وكذلك الطواقم الطبية العاملة به، ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة به، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وقال الزناتي إن الوزارة بدأت بعقد اتفاقية مع تركيا في هذا الإطار، «نظرًا لرغبتها الشديدة للتعاون معنا في الجانب الصحي، ولرغبتنا في النقل والاستفادة من الخبرات التركية في مجالي التدريب وإدارة المستشفيات إلى ليبيا».

وعلى هامش الزيارة؛ التقى عددًا من المرضى والجرحى الليبيين، الذين يتلقون علاجهم في مستشفيات تركيا، واستمع إلى مشكلاتهم، ووعد بإيجاد الحلول العاجلة لها.