«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شرق شحات إلى رأس الهلال

حذَّر المركز الوطني للأرصاد من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شرق شحات إلى ساحل رأس الهلال.

وأشارت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إلى تأثُّر ساحل أجدابيا بالرياح نفسها ظهر غد؛ حيث تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، تتكاثر أحيانًا على ساحل سرت.

- الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمال غربية إلى شمالية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، تتحول إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.