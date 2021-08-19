«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شرق شحات إلى رأس الهلال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 11:16 صباحا

حذَّر المركز الوطني للأرصاد من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من شرق شحات إلى ساحل رأس الهلال.

وأشارت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إلى تأثُّر ساحل أجدابيا بالرياح نفسها ظهر غد؛ حيث تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، تتكاثر أحيانًا على ساحل سرت.
- الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وشمال غربية إلى شمالية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، تتحول إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شرق شحات إلى رأس الهلال، وعلى ساحل أجدابيا ظهر غدٍ.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر، تصل إلى 1.75 متر على ساحل درنة وطبرق.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
باحث بمعهد سويسري: ملامح «انتكاسة» للانتقال السياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024