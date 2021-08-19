ضبط تشكيل عصابي تورط في جرائم خطف وسرقة جنوب طرابلس

3 أفراد من تشكيل عصابي نشط في جنوب طرابلس، 18 أغسطس 2021، (جهاز الردع)

ضبط جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تشكيلًا عصابيًّا من 13 شخصًا، منهم متورط في قضايا خطف وسطو، وآخرون ارتكبوا جرائم سرقة سيارات النقل والجرارات الزراعية والأغنام وغيرها من الممتلكات من مزارع المواطنين بوادي الربيع، وقصر بن غشير، والمظَلْ، والنّشيع، ومناطق جنوب طرابلس، فيما تورط بعضهم في بيع السيارات المسروقة.

‏‎ومن أبرز جرائم التشكيل خطف ابن تاجر قطع غيار السيارات في منطقة جنزور، قبل إطلاقه عقب استلامهم فدية، وخطف المواطن علي الكايخ من قصر بن غشير، والدخول بقوة السلاح لمنزل أحد أعضاء النيابة العامة في المنطقة نفسها وسرقة ممتلكاته، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

‏‎كما خططوا لخطف ابن وكيل إحدى الشركات، وكذلك تاجر عملة بمنطقة سوق الجمعة، واستهداف أحد تجار المواشي والتخطيط لخطفه بمنطقة السراج حسب اعترافاتهم.

واتضح أن البعض منهم لديه سوابق في جرائم خطف، وآخرون كانوا في «فترة تشغيل» أثناء مدة حكمهم، وقاموا بعملية خطف أخرى.

‎وجرى إرجاع المضبوطات التي عُثر عليها مع التشكيل إلى أصحابها، بالتنسيق مع مديرية أمن قصر بن غشير والأمن المركزي جنوب طرابلس.